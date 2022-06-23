Ужесточенные правила интернет-цензуры были опубликованы на прошлой неделе в документе под названием «Положение об администрировании служб комментариев в Интернете».

Без комментариев

Согласно новому закону все веб-сайты должны проверять и одобрять вручную каждый комментарий перед их публикацией, а в случае обнаруженных нарушений, перечень которых определен законодательством, модераторы должны доложить соответствующим органам.

Также любой сайт, предоставляющий пользователям функцию комментариев, должен идентифицировать пользователей – собрать подлинные имена, фамилии и другие личные данные, к которым будет привязана страница.

Таким образом правящая партия Китая планирует бороться с анонимной критикой власти.

Блокировка сайтов и VPN

На сегодняшний день в стране уже заблокированы многие сайты и сервисы VPN, позволяющие обходить цензуру. Под запретом также Google и все остальные не китайские поисковики, кроме Bing и российского Яндекса. Недоступны Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr и даже Tinder, Vimeo, Netflix, Amazon Prime, SoundCloud, Hulu, Spotify, Playstation и TikTok.

Закрыто для граждан страны и бесчисленное количество новостных агентств. В основном это известные западные издания, активно освещающие преступления режима против уйгуров, цензуру, нарушение прав человека в Китае и другое. Заблокирована даже китайская служба BBC.

Как будет проходить проверка

Нововведение потребует от отдельных лиц и компаний, управляющих сайтами в Китае, нанимать «группы проверки и редактирования». В стране множество пользователей интернета — один только WeChat насчитывал 1,2 миллиарда активных регистраций в 2020 году.