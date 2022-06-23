В связи с полномасштабным вторжением войск РФ и оккупацией территории, с 1 июля 2022 года провайдер «Просто» прекращает работу в некоторых населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей.

Услуги провайдера не будут доступны в Гавриловке, Дудчанах, Золотой Балке, Михайловке, Новоалександровке (Нововоронцовский р-н), Качкаровке, Костырке, Монастырском, Мыловом, Новокаирах, Новорайске, Республиканце, Саблуковке, Червоном Маяке, Рубановке, Николаевке, Катериновке, Константиновке, Верхнем Рогачике, Зеленом, Горностаевке, Заводовке, Каирах, Ивановке, Шотовке, Нижних и Верхних Сирогозах, Нижних Торгаях, Новоалександровке (Нижнесерогозский р-н) Херсонской области, а также в ряде населённых пунктов Запорожской области: Атманай (Акимовский р-н), Большая Терновка, Кирилловка, Лиманское, Максима Горького, Михайловское (Акимовский р-н), Новоданиловка, Охримовка, Победное, Петровка, Степное, Таврическое, Черноземное, Шевченко.

В заявлении компании отмечается, что все перебои в работе сети на указанных территориях с 24 февраля были связаны с повреждением магистральных каналов из-за обстрелов и преднамеренного подавления сигнала со стороны оккупантов. Также некоторые узлы связи захвачены — из-за чего проведение ремонтных работ стало невозможным.