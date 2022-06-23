Исследователи из Tokyo Tech разработали систему, позволяющую одновременно передавать сигнал 5G и питание по беспроводному соединению на устройства категории Интернет вещей (IoT).

С увеличением проникновения и качества 5G по всему миру ожидается появление огромного количества IoT-устройств. Однако создатели таких устройств обычно сталкиваются с проблемами, связанными с вопросами подключения и подачи питания. Иными словами питание по беспроводному подключению можно подавать с небольшого расстояния и определённого направления.

Группа исследователей сообщает о разработке передатчика-приёмника с беспроводным питанием для сетей 5G, который решает обе эти проблемы.

Доктор Ацуши Ширане, руководившая проектом, комментирует: «Система беспроводной передачи энергии, работающая в миллиметровом диапазоне, является многообещающим решением для масштабного развития Интернета вещей, чему пока мешают технические проблемы. Таким образом, создав приёмопередатчик 5G с высокой эффективностью на больших углах и расстояниях, мы смогли совершить настоящий прорыв».

Передатчик-приёмник, созданный командой, имеет два режима работы: режим приёма и режим передачи.

При работе в режиме приёма устройство принимает сигнал 5G и сигнал питания в миллиметровом диапазоне. Сигнал питания активирует устройство и обеспечивает его питанием. Затем устройство переходит в режим передачи и отправляет сигнал 5G обратно в том же направлении, откуда оно изначально его получило.

Это позволяет устройствам без проблем обмениваться данными, не требуя при этом наличия отдельной точки подключения, в отличие от большинства современных внутренних IoT-устройств. Устройство может генерировать энергию в широком диапазоне углов и расстояний, в отличие от других беспроводных устройств питания, разработанных в прошлом.