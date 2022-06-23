Internet of Things (IoT) / Интернет вещей
Исследователи из Tokyo Tech разработали систему, позволяющую одновременно передавать сигнал 5G и питание по беспроводному соединению на устройства категории Интернет вещей (IoT).

С увеличением проникновения и качества 5G по всему миру ожидается появление огромного количества IoT-устройств. Однако создатели таких устройств обычно сталкиваются с проблемами, связанными с вопросами подключения и подачи питания. Иными словами питание по беспроводному подключению можно подавать с небольшого расстояния и определённого направления.

Группа исследователей сообщает о разработке передатчика-приёмника с беспроводным питанием для сетей 5G, который решает обе эти проблемы.

Доктор Ацуши Ширане, руководившая проектом, комментирует: «Система беспроводной передачи энергии, работающая в миллиметровом диапазоне, является многообещающим решением для масштабного развития Интернета вещей, чему пока мешают технические проблемы. Таким образом, создав приёмопередатчик 5G с высокой эффективностью на больших углах и расстояниях, мы смогли совершить настоящий прорыв».

Передатчик-приёмник, созданный командой, имеет два режима работы: режим приёма и режим передачи.

При работе в режиме приёма устройство принимает сигнал 5G и сигнал питания в миллиметровом диапазоне. Сигнал питания активирует устройство и обеспечивает его питанием. Затем устройство переходит в режим передачи и отправляет сигнал 5G обратно в том же направлении, откуда оно изначально его получило.

Это позволяет устройствам без проблем обмениваться данными, не требуя при этом наличия отдельной точки подключения, в отличие от большинства современных внутренних IoT-устройств. Устройство может генерировать энергию в широком диапазоне углов и расстояний, в отличие от других беспроводных устройств питания, разработанных в прошлом.

«Это был первый в истории случай одновременной передачи питания и сигнала связи через управляемый луч. Мы искренне верим в то, что подобные технологии смогут произвести революцию в сети Интернета вещей и освободить от оков, которые сковывают её сегодня», – добавила Ширане.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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