Курс BUSD привязан к американскому доллару, обеспечен фиатом и представляет собой регулируемый стейблкоин. Отличительной особенностью является то, что количество криптовалюты и долларов одинаковое. Другими словами, предложение привязано к американской валюте 1:1. Пользователи имеют возможность менять фиаты на валюту и наоборот.

Основное предназначение — поддержка стабильной рыночной стоимости денежной единицы Соединенных Штатов. Это позволяет сохранять активы с невысокой волатильностью на блокчейне, нет большой необходимости выходить из криптовалютного пространства.

Что представляет собой BUSD

Используется технология блокчейн, чтобы создать стейблкоин как услугу другим компаниям. Некоторое время назад был создан стейблкоин, который обеспечивался золотом. Оба эти токена регулируются Департаментом финансов штата Нью-Йорк.

Если рассматривать на техническом уровне, BUSD обеспечивается фиатом, поддерживающим соответственно привязку к доллару. Если американская валюта поднимается или падает в цене, соответствующим образом реагирует и криптовалюта. Такая модель поведения является самой распространенной и считается традиционной.

Для транзакций характерны несколько особенностей:

доступность;

высокая скорость;

гибкость.

Приобрести токен можно через разные биржи, фиатный шлюз или отправить доллары на платформу для создания новых доступных токенов. Применение гибкости способствует возможность быстрых транзакций по обмену активов в более стабильные, не покидая блокчейна. С помощью этой криптовалюты есть возможность осуществлять денежные переводы в любую страну мира со сравнительно небольшой комиссией. Выпуск осуществляется на блокчейне эфир.

Как работает

Механизм создания привязки несложный, если сравнивать с некоторыми другими стейблкоинами. Каждая монета доступна для обмена на доллар из резервов. В процессе отправки токенов предоставляется валюта. Благодаря применению такого механизма, есть возможность поддерживать стабильный курс и равное соотношение долларовых резервов и криптовалюты. Если стоимость криптовалюты будет ниже доллара, в такой ситуации трейдеры будут приобретать её в большом количестве. Даже если разница составляет всего 2 цента, это позволяет им получить хорошую прибыль. После открытия сделки на приобретение большого количества монет, в итоге можно обменять на валюту, используя платформы. При повышении спроса на криптовалюту естественным образом повышается и цена, сравнивается с долларом.

Каким образом происходит регулирование

Регулирующие органы штата Нью-Йорк приняли меры, направленные на определение работы стейблкоина. Необходимо тщательно отслеживать процесс создания и сжигания токенов. Такие принципы соответствуют статуту управления и банковского законодательства штата касаемо криптовалюты. Предусмотрена новая функция, предназначенная для регулировки. Небольшой фрагмент кода позволяет использовать полученные ранее полномочия при соблюдении правил, применяются к биржам.