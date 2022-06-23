В 2022 количество 5G подключений по всему миру будет увеличиваться стремительными темпами, превращая 5G из зарождающейся во вполне стабильную технологию, – говорится в свежем отчёте аналитического агентства CCS Insight.

После двух лет турбулентности, когда развитие и расширение сетей 5G было прервано пандемией, мы видим выход технологии на более стабильный путь развития. Это стало возможным благодаря огромному количеству смартфонов с поддержкой 5G, усовершенствованным стратегиям операторов и активным запускам сетей.

«Несмотря на то, что годы зарождения технологии 5G были омрачены пандемией Covid-19 и проблемами, которые она принесла, сегодня, когда мы вступаем во вторую половину 2022 года, рынок находится в более сильном положении, – пишет старший аналитик CCS Insight Джеймс Мэннинг Смит. – В 2022 году мир всё ещё переживает мрачные макроэкономические и геополитические потрясения в сочетании с трудностями в цепочке поставок. Но переход абонентов мобильных операторов к сетям 5G будет происходить более успешно, и, согласно прогнозам, число подключений к сетям 5G в этом году практически удвоится, достигнув отметки в 1.2 миллиарда».

Использование мобильного широкополосного интернета на смартфонах, планшетах с сотовой связью, ноутбуках и прочих аналогичных устройствах в 2022 году будет составлять 99% подключений к сетям 5G во всём мире.

«5G связь стала стандартной функцией смартфонов премиум-класса и постепенно становится всё более привычной функцией телефонов среднего класса, – отмечает Мэннинг Смит. – Исходя из прогнозов, согласно которым 681 миллион новых телефонов – 44% от всех продаж мобильных телефонов в 2022 году – будут иметь возможность подключения к 5G, в мире формируется мощная база 5G-совместимых мобильных телефонов».

И это несмотря на ожидания проблемного года для рынка мобильных телефонов из-за ограничений предложения и падения спроса. Однако эта негативная тенденция менее выражена в сегменте 5G, который является приоритетным для производителей чипсетов и телефонов и находится в более дорогой части рынка с более высокой маржой, где спрос остаётся достаточно высоким.

По прогнозам CCS Insight, к 2026 году число 5G подключений к мобильному широкополосному интернету во всём мире достигнет отметки в 4 миллиарда, что составит 45% от всех подключений в мире. В 2026 году 5G будет на пути к тому, чтобы стать зрелой технологией на передовых рынках, таких как Северная Америка и Западная Европа. Однако, задержка перехода на новую технологию в таких странах и регионах, как Индия, Ближний Восток и Африка, останется очевидной. Несмотря на наличие некоторых высокотехнологичных узлов и очагов подключения 5G, для общего широкого охвата этих сетей в развивающихся странах предстоит проделать ещё долгий путь.

Смежный сектор, который, как ожидается, получит дополнительный импульс для развития в 2022 году, – это фиксированный беспроводной доступ – он обеспечивает сотовую альтернативу сетям широкополосного доступа на основе оптоволоконных или медных линий. В CCS Insight ожидают, что количество фиксированных беспроводных подключений 5G в 2022 году вырастет по всему миру на 160% – до отметки в 7 миллионов.

«Конкуренция в сегменте фиксированной беспроводной связи обостряется, особенно в Северной Америке, – отмечает Мэннинг Смит. – T-Mobile, Verizon и AT&T рассматривают фиксированный беспроводной доступ 5G как неотъемлемую часть своих стратегий в сфере 5G, и это уже приносит плоды: компания T-Mobile сообщает о более чем 1 миллионе клиентов».

Несмотря на то, что доля фиксированных беспроводных 5G подключений будет оставаться небольшой в сравнении с долей волоконных и кабельных подключений, всё больше и больше операторов во всём мире обращаются к технологии 5G для организации служб высокоскоростной домашней широкополосной связи без затрат на развёртывание оптико-волоконных сетей. В CCS Insight прогнозируют, что число таких подключений будет расти и к 2026 году достигнет 83 миллионов.

Приложения межмашинного взаимодействия (M2M) и сотового Интернета вещей (IoT) также смогут открыть широкие перспективы для 5G, особенно ближе к концу десятилетия, когда появятся новые устройства и приложения 5G IoT. В 2022 году ожидаются высокие темпы роста, хотя и из небольшого общего числа, поскольку к концу года количество подключений 5G IoT достигнет 9 миллионов. К 2026 году в CCS Insight прогнозируют 455 миллионов подключений 5G M2M и IoT, при этом Китай будет лидировать благодаря крупным инвестициям в производство и другие высокотехнологичные отрасли.