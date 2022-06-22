Volia TV взялась за украинизацию своего контента

В первые дни полномасштабной войны с платформы Volia TV был удален весь контент российского происхождения.

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На сегодняшний день каждый четвертый фильм на платформе можно посмотреть на государственном языке. В дальнейшем же Датагруп-Volia планирует закупать контент исключительно в украинском дубляже.

«При обсуждении условий соглашения с правообладателями контента одним из основных условий теперь является получение фильма с украинской озвучкой. В случае, если у правообладателя нет фильма с украинским дубляжем, мы стараемся самостоятельно озвучить этот фильм» — отмечают в Датагруп-Volia.

За последний несколько лет компания инвестировала в озвучку украинских фильмов около 10 миллионов гривен.

Также на исключительно украинское вещание были переведены собственные каналы компании – Cine+.

В целом кинотеатр Volia TV насчитывает около 3000 часов контента с украинской

дорожкой. Сюда входят: раздел TVOD с новинками от голливудских студий, раздел SVOD, а также сериалы и мультфильмы. Детский контент почти весь на украинском языке. Раздел Футбол насчитывает более 700 часов матчей с украинскими комментаторами.

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