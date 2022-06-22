В российских авторизованных сервисных центрах Apple возникли проблемы с деталями для айфонов, необходимыми для ремонта гаджетов.

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Основная проблема — отсутствие экранов и аккумуляторов, за заменой которых клиенты обращаются чаще всего. Ранее такой ремонт производили в день обращения, теперь же, чтобы исправить технику необходимы недели. Это подтверждают сотрудники сервисных центров Re:Store, «М.Видео», McLabs и «Твой мобильный сервис».

По оценкам экспертов, в ближайшие два месяца проблема будет сохраняться. При этом Apple может отказаться принимать претензии от российских потребителей к товарам, ввезенным в РФ в рамках параллельного импорта, так как на них гарантия не распространяется.

Ранее мы сообщали, что Apple и Samsung продолжают сертифицировать технику в России, несмотря на уход из страны.