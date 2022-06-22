Российский мобильный оператор Tele2 повысил стоимость безлимитных тарифов на 70%, сообщает «РБК».

Это интересно: Российские операторы связи хотят подать в суд на зарубежных производителей телеком-оборудования

После анализа потребления услуг мобильного интернета, в Tele2 пришли к выводу, что большинству людей безлимитные тарифы не нужны — им достаточно ограниченного объема трафика. Абонентам предложили «осознанно» перейти на ограниченные пакеты услуг. Они могут сохранить безлимитный трафик еще на полгода, если заранее внесут абонплату за весь период.

Клиенты уже начали получать уведомления о новых расценках, исходя из которых стало известно, что цены на некоторые тарифы вырастут почти в два раза. Согласно скриншоту, опубликованному в соцсетях — абонплата по одному из тарифов подскочила с 450 до 700 рублей и вступит в силу уже с 5 июля текущего года.

Минцифры и Федеральная антимонопольная служба РФ сейчас проверят подорожание услуг Tele2. У оператора запросили объяснений по поводу столь резкого повышения тарифов и если они окажутся недостаточно вескими, то ведомство заставит вернуть прежние тарифы.

Отметим, что мобильные операторы могут с начала года самостоятельно повышать цены не более, чем на размер инфляции в РФ, которая в мае составила 11,8%.

В конце марта Минцифры РФ уже рекомендовало операторам отказаться от безлимитных тарифов и сократить трафик в пакетных. Это было необходимо для обеспечения работы мобильных сетей на фоне проблем с поставками зарубежного оборудования. Уже тогда «МТС», «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 повысили цены на тарифы на 30-50 рублей, в некоторых регионах рост составил 10%.

Ранее мы сообщали, что российские мобильные операторы сделали платными SIM-карты.