По словам генерального директора компании Юрия Курмаза, российские силы пытались захватить телекоммуникационные сети оператора при помощи хакеров и физического запугивания сотрудников.

Террор сотрудников

Сотрудники не раз сталкивались с угрозами и даже были заключены в тюрьмы на оккупированных территориях юга и востока Украины. Впрочем, не смотря на угрозы, специалисты оператора не передавали оккупантам технические данные о сетевой инфраструктуре, а наоборот удаляли все важные файлы с компьютеров.

«Россияне пытались подключить к нашим сетям свои платы управления и какое-то оборудование, но не смогли его перенастроить, потому что мы полностью уничтожили программное обеспечение», — рассказал Курмаз.

Кибератаки

В конце марта российские хакеры получили доступ к учетной записи сотрудника на оккупированной территории и пытались использовать его для кражи данных клиентов и компрометации внутренней сетевой информации.

По словам Кирилла Гончарука, директора по информационным технологиям «Укртелекома», компании пришлось принять радикальное решение и отключить большую часть своей сети примерно на 15 часов, что привело к потери связи в некоторых регионах страны.

В среднем компания сталкивается с 10 кибератаками каждую неделю. Это попытки отключения общедоступных веб-сайтов компании, взлома компьютеров сотрудников и проникновения в цифровую инфраструктуру компании.

По словам Гончарука, для обнаружения такой активности в компании есть системы, которые выявляют необычные модели поведения на компьютерах сотрудников.

Эксперты по безопасности «Укртелекома» считают, что хакеры могут пытаться найти и украсть то, что они называют «золотой конфигурацией» — ссылку на информацию, необходимую для восстановления и возобновления работы сетей оператора в оккупированных регионах после самосаботажа.

Российский контроль над интернетом

В прошлом месяце эксперты по интернет-мониторингу заметили, что часть украинского интернета перешла под контроль России. Некоторые операторы в оккупированном Херсоне перенаправляли интернет-трафик своих клиентов через Miranda Media, крымский филиал российской государственной телекоммуникационной компании «Ростелеком».

По сути, Россия придерживается той же стратегии, что и после аннексии Крыма в 2014 году.

«Все местные провайдеры были вынуждены интегрироваться с российскими. Люди приходили к каждому провайдеру и шантажировали или угрожали им», — отмечает заместитель начальника службы защиты информации Украины Виктор Жора.

Контроль над интернет-сетями дает России возможность блокировать доступ украинцев к независимым источникам информации. Это также позволяет Кремлю использовать системы наблюдения за общением украинцев и использованием интернета.

Некоторые небольшие интернет-провайдеры на оккупированных территориях решили изменить конфигурацию своих сетей, чтобы они работали под контролем России, заявив, что у них нет альтернативы. «Укртелеком» предпочел отключить свои сети на этих территориях.

Потери оператора

На сегодняшний день «Укртелеком» является крупнейшим оператором фиксированной связи в Украине, среди его клиентов — украинские военные и несколько государственных учреждений. Согласно финансовым отчетам компании, ее годовой доход в 2020 году составил около 210 млн долларов.

Российское вторжение нанесло серьезный ущерб телекоммуникационному провайдеру. Более 30 зданий компании были полностью разрушены во время войны и около 100 других объектов сильно повреждены. Впрочем оператору удалось обеспечить связь для людей более чем в 80% обслуживаемых населенных пунктов.

Источник: Bloomberg