Киевстар обеспечил интернетом модульный городок для переселенцев в Бородянке

Услугой «Домашнего интернета» от Киевстар теперь могут воспользоваться временные жители 88 домов в модульном городке Бородянки.

В рамках реализации программы президента об обеспечении временным жильем внутренне перемещенных лиц, Киевстар бесплатно подключил уже второй модульный городок к услуге «Домашнего интернета». Первым же таким проектом стал модульный городок на 120 домов во Львове (Сыховский район).

«Мы понимаем, что эта ужасная война еще будет продолжаться, но в наших силах помочь людям, вынужденным покинуть свои дома, пережить ее с максимально возможным комфортом. Жители поселения могут работать, учиться, общаться онлайн. Именно поэтому мы подключаем свою услугу бесплатно и готовы поддержать каждый такой городок», — прокомментировал руководитель департамента фиксированной связи Киевстар Сергей Сухорук.

Компания готова сотрудничать с областными администрациями и обеспечивать доступ к Wi-Fi любых мобильных поселений, где есть техническая возможность подключения.

Чтобы подать заявку на подключение социального инфраструктурного объекта, нужно обратиться с запросом по адресу wifi@kyivstar.net, указав детали подключения и контакты для обратной связи.

Ранее мы сообщали, что «Киевстар» включил первые базовые станции LTE 2300-TDD.