YouTube запустил онлайн-платформу, где школьники могут найти образовательный контент на украинском языке.

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Какой контент предлагает платформа

Образовательная платформа содержит видеоконтент, соответствующий программе украинской средней школы, охватывающий широкий спектр предметов, в частности, украинскую литературу и язык, физику, биологию, химию, математику, историю и т.д.

Как получить доступ к видеоурокам

В «Настройках» на YouTube установите местонахождение «Украина» или выберите украинский язык.

Перейдите на youtube.com/learning или в мобильном приложении во вкладке «Что нового» перейдите к категории «Обучение».

Ранее мы сообщали, что YouTube разрешил редактировать уже добавленные видео.

Источник: HiTechExpert