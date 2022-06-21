Vodafone запускает новую бесплатную услугу «Абонент на связи»

Клиенты Vodafone могут убедиться, что родные и близкие снова на связи и точно получили отправленные сообщения.

Бесплатная функция от Vodafone «Абонент на связи» позволяет узнать, получил ли адресат сообщение и есть ли у него связь.

Как воспользоваться

Поставить восклицательный знак и пробел перед текстом SMS: «![пробел]Текст вашего сообщения» (абонент получит текст в обычном формате, без восклицательного знака).

Когда адресат получит сообщение, отправитель узнает об этом в полученном SMS с текстом «Сообщения успешно доставлено. Абонент на связи».

Если сообщение не получено в течение 72 часов после отправки, отправителю придет следующее сообщение: «SMS не доставлено. Нет связи с абонентом или ошибка в номере».

Кому доступна услуга

Функция бесплатна и доступна всем клиентам Vodafone Украина. Отправлять SMS можно на номера всех операторов Украины. Стоимость отправки SMS – согласно условиям тарифного плана.

Важно: чтобы воспользоваться функцией «Абонент на связи», необходимо убедиться, что функция «Получать отчет о доставке» отключена в настройках телефона в разделе «Сообщения».

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