Этим летом на территории Великобритании и Европы начинает работу новый некоммерческий детский канал на YouTube, целевой аудиторией которого являются украинские дети, выехавшие из Украины из-за войны.

Концепция канала «Соняшник ТБ» (Sunflower TV), в библиотеке которого – около 200 часов украинского и британского контента, была разработана с учётом потребностей детей украинских беженцев, вынужденных покинуть свои дома и нуждающихся в развлечении и восстановлении душевного равновесия. Из-за войны почти две третьих украинских детей были вынуждены покинуть родные места.

Канал «Соняшник ТБ», старт которого намечен на 1 июля, на начальном этапе предложит зрителям около 50 эпизодов, среди которых, в частности, будут дублированные на украинский язык британские детские мультсериалы, такие как «Свинка Пеппа», «Вперёд, ракеты!», «Маленькое королевство Бена и Холли», «Томас и его друзья», «Мистер Бин», «Джоджо и Гран Гран» и «Кит и Пап». На канале будут представлены также сериалы от украинских продюсеров – такие как «Храбрые зайцы» и «Эскимоска».

В рамках проекта несколько организаций объединились под эгидой британской торговой ассоциации PACT, представляющей экранный сектор, чтобы создать специализированную платформу, предлагающую программы для маленьких украинских детей, которые из-за войны оказались в Великобритании и Европе, а также для детей, остающихся в Украине.

Исполнительный директор PACT Джон Маквей говорит: «Многим трудно представить себе всю глубину травмы, которую пережили украинские дети, оказавшиеся в результате жестокого изгнания из своих домов и общин за сотни и тысячи километров от родины, в стране, где им всё незнакомо. Будем надеяться, что “Соняшник ТБ” сможет хоть немного помочь им расслабиться и переключить внимание, чтобы хоть на мгновение отвлечься от ужасных переживаний, через которые им пришлось пройти».

Директор Украинского института в Лондоне Олеся Хромейчук заявляет: «Миллионы украинских семей были перемещены в результате войны России против Украины. Детям, которые лишились своих домов, друзей и родственников, безусловно, будет полезно получить хоть какое-то чувство близости через возможность доступа к материалам на их родном языке. При этом очень важно, чтобы у детей не сложилось ощущение того, что их собственный язык заглушается, поскольку они начинают строить свою жизнь вдали от дома».

Проект получил общеотраслевую поддержку от целого ряда ключевых организаций креативного сектора, включая продюсерские и вещательные компании, дистрибьюторов и создателей контента как в Великобритании, так и в Украине. В проекте, в частности, принимают участие такие организации, как Aardman; All3Media; Banijay; BBC и BBC Studios; Channel 4; Milkshake! от Channel 5; S4C; Entertainment One; FILM.UA; Fremantle; Glowberry; ITV и ITV Studios; Little Dot Studios; Mattel; Paramount и Nickelodeon; Sky; Starlight Media в Украине; STV и YouTube.

Маквей также добавляет: «Все участники потратили своё время и безвозмездно передали проекту права на свой контент, и я очень благодарен за поддержку и энтузиазм, которые продемонстрировали все стороны, работавшие над созданием проекта. Это действительно показывает, что творческие индустрии могут являться силой добра. Самое главное – запустить “Соняшник ТБ” и получить уверенность в том, что украинские семьи в Великобритании знают об этом ресурсе для своих детей».

Напомним, ранее стало известно о запуске в Европе нового украиноязычного телеканала Oki-TV.