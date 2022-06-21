Мобильные операторы РФ начали взимать плату за физические SIM-карты при заключении контракта на услуги связи, сообщают российские СМИ.

Ранее компании сами платили за них, но после того, как пришлось отказаться от закупок у западных производителей и перейти на китайские сим-карты, субсидировать выдачу пластика абонентам стало слишком дорого.

Сейчас себестоимость сим-карты составляет около 0,8 евро, что на 250% больше, чем годом ранее. К сентябрю рост стоимости пластика может составить уже 420%.

«МегаФон» и его дочерний оператор Yota уже берут по 50 рублей за сим-карту. «Вымпелком» (бренд «Билайн») планирует сделать услугу платной с 21 июня: стоимость пластика также составит 50 рублей. МТС сделает то же самое 24 июня, а Tele2 – с 1 августа.

Ранее мы сообщали, что российские операторы связи хотят подать в суд на зарубежных производителей телеком-оборудования.