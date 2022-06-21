Спутник SES-17 – последний на сегодняшний день космический аппарат оператора SES – введён в эксплуатацию. Об этом сообщили в компании.

Расположенный в орбитальной позиции 67.1 градуса западной долготы спутник SES-17 – космический аппарат, предназначенный для предоставления услуг связи в Ka-диапазоне на территории Северной и Южной Америк, а также акватории Карибского моря и Атлантического океана. Полностью электрический спутник вышел на плановую орбиту согласно графику, после нескольких месяцев подъёма и завершения орбитальных тестов.

В компании SES заявляют о том, что спутник SES-17, обладающий очень высокой пропускной способностью, построенный компанией Thales Alenia Space, уже полностью готов предоставлять услуги связи клиентам на авиационном, морском, корпоративном и государственном рынках, будь то на суше, в море или в небе.

Ключевой партнёр оператора по спутнику SES-17 – компания Thales InFlyt Experience – планирует использовать ресурсы спутника для развития своего проекта FlytLive – решения для авиационной связи нового поколения, которое позволяет расширить возможности для организации подключений через Wi-Fi на борту коммерческих самолётов, совершающих рейсы над Северной и Южной Америками, а также над акваторией Карибского моря. Кроме того, ключевые корпоративные клиенты компании SES в Бразилии, Аргентине, Колумбии, Мексике, Канаде (среди которых, в частности, такие компании, как SSi Canada и COMNET) теперь смогут расширять охват и мощности своих широкополосных сетей в ещё более отдалённые районы.

«Благодаря наличию полностью цифрового рабочего модуля, в котором установлен самый мощный из существующих орбитальных транспондерных процессоров, непревзойдённой гибкости и почти 200 пользовательским лучам спутник SES-17 знаменует собой не просто существенный шаг в развитии технологий космической связи, но и первый шаг на пути к интеграции мультиорбитальной сети SES. Цифровой рабочий модуль космического аппарата работает под управлением программного обеспечения Adaptive Resource Control (ARC), что делает его совместимым с системой спутниковой связи SES O3b mPOWER второго поколения на средней околоземной орбите (MEO), запуск которой намечен на ближайшие месяцы», – говорится в пресс-релизе SES.

«Мы рады тому, что спутник SES-17 наконец начал предоставлять услуги связи, что позволит переопределить и трансформировать цифровой ландшафт для многих различных приложений в Северной и Южной Америке и, в конечном итоге, обеспечит высокоскоростную связь для людей, где бы они ни находились, – комментирует технический директор компании SES Рай Пинто. – В компании SES чрезвычайно благодарны партнёрам из компании Thales Alenia Space и Arianespace, которые разделяли наше видение каждого из этапов путешествия SES-17 на орбиту».

Спутник SES-17 был успешно запущен компанией Arianespace на борту ракеты-носителя Ariane 5, которая стартовала с европейского космодрома в Куру (Французская Гвиана), в октябре 2021 года. SES-17 – это уже 37-й спутник SES, запущенный Arianespace, и 30-й, построенный компанией Thales Alenia Space, который станет частью существующей спутниковой сети SES, состоящей из 70 спутников.