YouTube-канал медиагруппы «Красный квадрат» больше не доступен пользователям.

Это интересно: Более 70 000 видео и 9000 каналов с российской пропагандой удалены с YouTube

При переходе по ссылке выдается сообщение: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение Условий использования YouTube».

«Красный квадрат» продюсирует такие проекты, как «Минута славы», «Кто хочет стать миллионером?», «Контрольная закупка», «Модный приговор», «Давай поженимся» и другие, сериалы «Школа», «Попытка Веры», «Голоса», «Гаражи», «Побег» и другие.

Также были заблокированы отдельные каналы «Модного приговора» и «Давай поженимся».

В 2014-м году контрольный пакет акций «Красного квадрата» купил Аркадий Ротенберг. Он находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. Также под санкциями США находится «Первый канал», на котором выходили указанные выше телешоу.

YouTube начал блокировку страниц российских телеканалов в середине марта после полномасштабного военного вторжения России в Украину. Под блокировку попали в том числе каналы RT, Sputnik, МИА «Россия сегодня» и РБК.

Также YouTube приостановил для российских пользователей все функции монетизации.

Источник: РБК