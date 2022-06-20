Vodafone продолжает восстанавливать работу объектов связи в Киевской и Черниговской областях.

Так, в Черниговской области Vodafone восстановил 96% сети. За последние две недели связь снова появилась в селах Красное и Сеньковка Черниговского района, а также Прохоры Борзнянского района.

Также инженеры оператора вернули в эфир последнюю базовую станцию ​​Бородянки, таким образом в городе работает уже 100% сети. Всего за последние две недели еще 3 БС запущены в Буче, +1 БС заработала в Ирпене, еще 2 базовые станции возобновили работу в Гостомеле и 9 – в Киеве.

Связь восстановлена ​​в населенных пунктах Максимовичи Вышгородского района, а также Мироцкое и Озеро Бучанского района Киевской области.

Ранее мы сообщали, что Vodafone предоставит новым бизнес-клиентам 50% скидки на год.