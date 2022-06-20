Phones, Smartphones, Mobile Internet, Mobile connection, 3G, 4G

Госспецсвязи запустила чат-бот в Telegram, где собрана полезная информация о киберзащите и телекоммуникациях. 

В чат-боте @dsszziSupportBot можно:

  • Узнать полезную информацию о связи, телекоммуникациях, киберзащите.
  • Получить ответы на вопросы, относящиеся к компетенции Госспецсвязи.
  • Найти ссылки на официальные контакты и каналы Службы.
  • Узнать полезные контакты других государственных органов, учреждений и волонтерских инициатив.
  • Получить подсказки по многим другим вопросам.

Пока бот работает в тестовом режиме. О случаях неполадок просят сразу уведомлять модераторов.

Подписывайтесь на наши сообщества в Viber и Telegram
Редакция Mediasat

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА