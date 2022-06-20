Госспецсвязи запустила чат-бот в Telegram, где собрана полезная информация о киберзащите и телекоммуникациях.
В чат-боте @dsszziSupportBot можно:
- Узнать полезную информацию о связи, телекоммуникациях, киберзащите.
- Получить ответы на вопросы, относящиеся к компетенции Госспецсвязи.
- Найти ссылки на официальные контакты и каналы Службы.
- Узнать полезные контакты других государственных органов, учреждений и волонтерских инициатив.
- Получить подсказки по многим другим вопросам.
Пока бот работает в тестовом режиме. О случаях неполадок просят сразу уведомлять модераторов.