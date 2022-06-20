Госспецсвязи запустила чат-бот в Telegram, где собрана полезная информация о киберзащите и телекоммуникациях.

В чат-боте @dsszziSupportBot можно:

Узнать полезную информацию о связи, телекоммуникациях, киберзащите.

Получить ответы на вопросы, относящиеся к компетенции Госспецсвязи.

Найти ссылки на официальные контакты и каналы Службы.

Узнать полезные контакты других государственных органов, учреждений и волонтерских инициатив.

Получить подсказки по многим другим вопросам.

Пока бот работает в тестовом режиме. О случаях неполадок просят сразу уведомлять модераторов.