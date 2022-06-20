Американская компания Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11 с официального сайта, сообщает CNews.

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При попытке получить более новую версию ПО или загрузить приложение Media Creation Tool пользователям из РФ показывается страница с ошибкой 404 (File or Directory not found) или «Возникла проблема с вашим запросом».

Проблемы с загрузками возникли в середине июня у пользователей разных российских провайдеров и некоторых жителей Казахстана. При использовании VPN и определении другого своего местоположения, все загружается по-прежнему.

В самой компании запрет россиянам пока официально не прокомментировали.

Ранее мы писали, что президент Microsoft заявил, что компания прекращает работу в РФ.