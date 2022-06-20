На прошлой неделе на временно оккупированных территориях юга Украины зафиксирована работа мобильной группы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, при работе указанных групп на каждой конкретной локации в радиусе от километра исчезала мобильная связь украинских операторов и блокировалась возможность просмотра украинских сайтов в интернете.

После перемещения группы по локации доступ к украинским сайтам возобновлялся.

Как предполагают в управлении, главная задача указанных групп – поиск проукраински настроенных лиц и членов их семей.

Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила украинских айтишников, которые разрабатывали ПО для оккупантов.