Со смартфонами Samsung, ввезенными в Россию по системе параллельного импорта, возникают проблемы – устройства не активируются.

Включить новый аппарат, вставив в него SIM-карту российского оператора, невозможно, если устройство не предназначено для продажи в странах ЕАЭС.

Чтобы активировать устройство, в него надо устанавливать SIM-карту оператора, работающего в географической зоне, куда Samsung официально отгрузила смартфон, и проговорить по нему несколько минут. С iPhone подобных проблем не возникает.

Разблокировать телефон предлагают и в сервисных центрах производителя «всего» за 5 тысяч рублей с двумя неделями ожидания.

О том, что в России возникают сложности с активацией новых аппаратов Samsung, подтвердили и в Mobile Research Group. Там отмечают, что проблема возникает примерно с 20% смартфонов, ввезенных по параллельному импорту (это около 45–50 тыс. устройств).

Ранее стало известно, что Apple и Samsung продолжают сертифицировать технику в России, несмотря на уход из страны.

Источник: ixbt