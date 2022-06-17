Российская дочерняя компания Google подала в суд заявление о собственном банкротстве, сообщают российские СМИ со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Это интересно: Российских провайдеров отключают от серверов Google

До 19 марта ООО «Гугл» должна была добровольно выплатить штраф в размере свыше 7,2 млрд рублей ($112 млн), наложенный Роскомнадзором. Суд наложил арест на счета компании, а приставы открыли дело о принудительном взыскании оборотного штрафа.

Как заявили в компании, это сделало невозможным работу их офиса в РФ, включая трудоустройство и оплату труда российских сотрудников, поставщиков, а также другие финансовые обязательства. Google прекратила всю коммерческую деятельность в этой стране, закрыла офис и вывезла часть сотрудников.