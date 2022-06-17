Теперь абоненты lifecell смогут зарегистрировать свой номер в приложении Мой lifecell с помощью цифровых документов в «Дії».
Регистрация номера обеспечит защиту от перевыпуска мошенниками SIM-карты абонента, а использование «Дії» поможет провести процесс регистрации легко и быстро, без посещения магазина оператора.
Как зарегистрироваться:
- кликнуть на соответствующий баннер в приложении Мой lifecell (Зарегистрируйте номер для анонимных абонентов или Завершите регистрацию для персонифицированных);
- дать согласие на регистрацию;
- ввести код проверки, поступивший на номер телефона;
- через приложение «Дія» подтвердить запрос на копии цифровых документов и подтвердить передачу этих копий lifecell (через «Дія.Підпис»);
- подтвердить правильность своих персональных данных, отображаемых на экране;
- получить уведомление, что номер успешно зарегистрирован.
Регистрация номера с помощью документов в «Дії» является логическим продолжением интеграции с приложением – полтора года назад lifecell первым начал применять шеринг электронных документов в «Дії», что позволило значительно упростить механизм авторизации и регистрации номеров абонентов в магазинах оператора.
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