Информационное пространство постоянно подвергается вражеским атакам хакеров. Сегодня украинскому бизнесу всех масштабов и отраслей следует позаботиться о мощном и комплексном противостоянии кибератакам. В первую очередь следует понять, как защититься от DDoS — самых популярных атак за последние месяцы. Также общая киберграмотность сотрудников позволит сохранить безопасность компании.

Как противостоять DDoS: основы

Атаки типа DDoS подразумевают целенаправленное увеличение трафика на определенные онлайн-ресурсы. Целью их становится выведение сайта, приложения или всего сервера из нормального рабочего состояния. Киевстар предлагает собственный продукт AntiDDoS, который построен на основе FortiDDoS от Fortinet.

Основные характеристики комплексной защиты AntiDDoS, которую Киевстар проверил на собственных сетях:

всесторонняя проверка аномалий для выявления новых типов атак;

100%-ая проверка DNS-трафика с выявлением атак на основе него;

противостояние атакам SSL Renegotiation/HTTP;

защита от кибератак 3, 4 и 7 уровней.

При подключении AntiDDoS первые 14-30 дней проверяется весь трафик, анализируется его состав. На основе этого в дальнейшем система может выявлять отклонения от нормы и направлять вредоносный трафик сначала на очищение, после — напрямую к пользователям.

Комплексная защита: что должны знать сотрудники

DDoS-атаки сегодня представляют наиболее распространенную угрозу бизнесу, поэтому увеличивать киберграмотность сотрудников просто необходимо. Для этого работники должны:

отличать фишинговых письма от оригиналов — точно сверять адреса, находить ошибки в имени клиента, контрагента;

использовать двухуровневую авторизацию, чтобы взломать аккаунт было сложнее;

следовать правилам ведения своих личных кабинетов в корпоративных сетях — сложные пароли, к примеру.

Можно время от времени проводить специальные лекции или мастер-классы по противодействию атакам. Чем лучше подготовлены сотрудники, тем быстрее можно устранить последствия кибератаки.