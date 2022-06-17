Главным героем проекта станет персонаж Джон Сноу, роль которого снова может исполнить актер Кит Харингтон.

Действие нового сериала будет происходить после событий, произошедших в «Игре престолов» — в финале герой Кита Харингтона Джон Сноу узнал свое настоящее имя и был изгнан из Вестероса к северу от стены, чтобы начать новую жизнь. Сейчас проект находится на ранней стадии разработки. Появятся ли в сиквеле другие герои сериала пока неизвестно.

По информации издания The Hollywood Reporter, сейчас HBO разрабатывает семь проектов по вселенной «Игры престолов» в дополнение к грядущему приквелу «Дом дракона», премьера которого запланирована на 21 августа.

«Игра престолов» (англ. Game of Thrones) — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Телесериал получил высокие отзывы зрительской аудитории, став одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.

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