Болгария – прекрасная страна! Теплый климат, чистый песок и оборудованные пляжи — что еще нужно для хорошего отдыха? Деньги, документы и качественная связь от Киевстар. А еще знание элементарных правил поведения на курорте.

Если роуминг, то Киевстар

Возможно, если вы планируете провести на территории страны несколько месяцев, вам стоит перейти на тариф местного мобильного оператора. Если же вы планируете кратковременную поездку, то лучше использовать роуминг в Болгарии. Так, вы не потеряете ни свой номер, ни подключенные к нему услуги. К тому же тарификация исходящих звонков из Болгарии вполне приемлема для всех пользователей сети.

Всё, что нужно, чтобы использовать роуминг – следить за балансом на вашем счету. Если сумма денежных средств окажется достаточной, вы получите доступ к выгодному пакету услуг, включающему в себя достаточное количество минут, смс и мегабайт, чтобы общаться с родными.

Кроме того, роуминг от Киевстар имеет массу преимуществ:

автоматическое подключение при пересечении границы;

возможность бесплатно пользоваться популярными мессенджерами и картами от Google;

возможность использовать услугу Экстра деньги для автоматического пополнения баланса лицевого счета, когда средств недостаточно.

Как видите, Киевстар полностью решает проблемы со связью. Так что приятные эмоции от поездки гарантированы. Впрочем, чтобы пребывание за границей было еще приятнее, не забывайте про правила поведения.

Правила поведение на курорте

В Болгарии очень дружелюбные люди. Здесь нет никаких проблем, в плане понимания речи. Однако, неприятности иногда происходят. В большинстве случае, из-за проблем с документами. Поэтому обязательно не забывайте о следующем:

никому, никогда и не под каким предлогом не отдавайте паспорт, храните его в надежном месте;

обязательно позаботьтесь о медицинской страховке, проследите за ее терминами;

запишите себе координаты консульства в городе вашего пребывания; так вы гарантированно будете знать, куда обратиться в случае чрезвычайной ситуации.

Соблюдайте простые правила, позаботьтесь о связи и приятного отдыха!