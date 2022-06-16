Онлайн-кинотеатры России из-за отсутствия голливудских премьер резко увеличили закупки сериалов из Кореи и Турции.

По данным агентства TelecomDaily, количество наименований контента корейского производства на платформе ivi, по предварительным итогам второго квартала 2022 года, достигло 260 — это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая же динамика у Okko: 246 наименований против 178 годом ранее. У «Кинопоиска» предложение корейского контента выросло на четверть, до 198 наименований. Активнее всего такие фильмы и сериалы закупает принадлежащий «Ростелекому» сервис Wink (рост в 1,6 раза, до 180 наименований) и управляемый холдингом «Газпром-Медиа» Premier (рост в 2,3 раза, до 61 наименования).

Почти в два раза увеличилось и число турецких фильмов и сериалов, хотя в абсолютных значениях предложение уступает корейскому. В библиотеке ivi сейчас 23 таких предложения против 12 годом ранее, у «Кинопоиска» — 21 также против 12, у у Kion — 18 против 9, Wink — 16 против 9. Последний кстати увеличил и ассортимент индийского кино — на платформе Wink сейчас доступно 137 наименований индийских фильмов и сериалов, что на 10% больше, чем годом ранее. У других онлайн-кинотеатров продукция Болливуда обширно не представлена.

Несмотря на возросшее предложение, корейский, турецкий и индийский контент остается нишевым. Лишь корейские сериалы у большинства сервисов входят в топ-10, замыкая их. В зависимости от платформы, на корейскую продукцию приходится от 1 до 1,6% всего доступного контента, на турецкое и индийское — меньше 0,4% (за исключением Wink, где доля индийского кино достигает 1,6%). Лидерами в библиотеках ivi, Okko, «Кинопоиска» и Wink остаются США (по итогам второго квартала 2022 года — 29–34% от всех единиц контента в зависимости от платформы), Россия (17–24%) и Великобритания (9–11%).

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Источник: РБК