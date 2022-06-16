Правительство США после 24 февраля предоставило дополнительное финансирование трем технологическим компаниям, чтобы помочь россиянам обойти цензуру и получить доступ к западным СМИ через VPN, пишет Reuters.

Речь идет о финансировании компаний nthLink, Psiphon и Lantern.

Так, с 2015 по 2021 год три VPN-компании получили не менее 4,8 миллионов долларов США, а с февраля общий объем финансирования увеличился почти вдвое.

По информации издания, в прошлом месяце услугами этих трех VPN-компаний воспользовались примерно 4 млн россиян. Также в США отмечают, что спрос значительно вырос на фоне тотальной цензуры СМИ России.

В Psiphon говорят, что более 1,3 миллионов россиян ежедневно пользуются их сетью. В частности, VPN этой компании добавлен непосредственно в мобильное приложение «Голоса Америки».

Также один из руководителей компании Lantern рассказал журналистам, что после 24 февраля у них прибавилось 1,5 миллиона ежемесячных пользователей из России.

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