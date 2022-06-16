Документальные фильмы 1+1 теперь доступны англоязычной аудитории

Исторические документальные фильмы «Украина. Возвращение своей истории”, “Сокровища нации” и “Таинственные манускрипты” телеканала 1+1 стали доступны в YouTube на английском языке.

Цикл документальных фильмов авторства украинского журналиста и продюсера Акима Галимова и производства «1+1 Продашкн» выходят на 1+1 с 2016 года. Одна из серий этого цикла под названием «Сокровища нации» стала самым популярным историческим фильмом в украинском YouTube, набрав 5 миллионов просмотров.

Документальные фильмы из цикла “Украина. Возвращение своей истории» призваны развенчать мифы и вернуть украинцам украденную историю, которую на протяжении веков и по сей день россияне пытались стереть из народной памяти, искажая подлинные факты перед всем миром.

«Глубинная причина нападения России на Украину, конечно, кроется в истории. История не дает покоя Путину. Об этом знают все, кто следит за его риторикой. Об этом знают историки и исследующие отношения двух стран. Последние 400 лет Москва пыталась уничтожить идентичность Киева и присвоить его историю себе, это легче делать распространяя фейк об «одном народе». Собственно моя команда уже 6 лет изучает этот вопрос, теперь наши фильмы есть на канале UT в YouTube», – говорит автор фильмов Аким Галимов.

В серии «Таинственные манускрипты» команда проекта отыскала и исследовала важнейшие манускрипты и документы, которые на протяжении веков были спрятаны от украинцев, чтобы скрыть воровство церковной истории Украины, которая тесно связана с историей самой страны. Команда провела самое масштабное расследование за все серии цикла, отправившись в архивы семи стран на разных континентах: Литву, Польшу, Румынию, Грецию, Италию, Турцию и Канаду.

С 2016 года 1+1 Media уделяет особое внимание созданию контента, противодействующего российской исторической пропаганде, в частности, в цикле документальных исторических фильмов Акима Галимова «Украина. Возвращение своей истории». Первые две серии исторического детектива получили награду «Телетриумф» в номинациях «Документальный фильм/сериал/проект» и вызвали мощную дискуссию в профессиональных кругах и среди зрителей.