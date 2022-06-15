Веб-версию Photoshop сделают бесплатной для всех пользователей

Adobe начала тестирование бесплатной веб-версии Photoshop и планирует открыть сервис для всех, чтобы познакомить с приложением больше пользователей.

Пользователям предоставят бесплатный доступ ко всем базовым возможностям программы для редактирования изображений, однако за некоторые премиум-функции все-таки нужно будет заплатить.

Как сообщает The Verge, подобную возможность уже тестируют пользователи в Канаде.

Adobe выпустила веб-версию Photoshop в октябре 2021 года. Когда именно ее сделают бесплатной и для других стран — пока не уточняют. Однако компания начала активно обновлять версию для интернета, добавляя все больше функций — в частности, инструменты осветления и затемнения, уточнение краев, возможность конвертировать смарт-объекты. Также компания работает над тем, чтобы интернет-версия получила мобильную поддержку для просмотра и комментирования изображений.

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