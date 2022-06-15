Сервис бесплатных фотографий Pexels больше не доступен пользователям из России

Фотобанк Pexels прекращает работу в России из-за вторжения страны в Украину.

При попытке российских пользователей зайти на главную страницу сервиса появляется сообщение с осуждением войны.

«Мы решительно осуждаем продолжающуюся незаконную войну России в Украине. В ответ на вторжение России в Украину Pexels больше не доступен в России. Чтобы прочитать достоверную информацию о происходящем в Украине, посетите сайт ООН».

Отметим, что изображения на Pexels размещают фотографы, дизайнеры и художники из более 170 стран мира. Ежемесячная аудитория ресурса составляет более 15 млн человек.

Ранее о прекращении работы с российскими пользователями сообщил банк бесплатных фотографий Pixabay.

Источник: 3dnews