Киевская ІТ-компания разрабатывала программное обеспечение для оккупационных администраций на востоке Украины, сообщает спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Технологии использовались для сбора коммунальных платежей во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Таким образом, самопровозглашенные администрации получили более 10 млн гривен и перечислили их боевикам, участвующим в полномасштабной военной агрессии России против Украины.

Также через указанный сервис оплаты оккупанты получали доступ к персональным данным местных жителей.

По информации СБУ, незаконный бизнес организовала руководительница компании, которая при помощи личных знакомств, заключала договоры с представителями оккупационных администраций на обслуживание их компьютерных систем. Среди основных «заказчиков» услуг были захваченые оккупантами предприятия и учреждения газо- и водоснабжения.

Непосредственно разработкой и администрированием ПО занималось более 10 специалистов, которых для маскировки рассредоточили по разным регионам, включая территорию ОРДЛО.

Сейчас идет досудебное расследование, одному из участников уже объявлено о подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины «Содействие деятельности террористической организации». Вопрос об объявлении о подозрении другим причастным — решается.

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