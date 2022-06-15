Музыкальная продукция немецкой компании Gewa на отечественном рынке появилась относительно недавно. И хотя бренд существует уже почти без малого 100 лет, нашим пользователям ещё предстоит познакомиться с его инструментами и звуковым оборудованием.

Чтобы как-то ускорить этот процесс, эксперт интернет-магазина Музлайн подготовил короткий рейтинг лучших товаров компании, которые уже сейчас можно приобрести и у нас.

GEWA VIOLIN MAESTRO 1-VL3

Скрипка, подобно этой, — настоящая жемчужина коллекции оркестровых инструментов компании. Созданная по старинному дизайну с использованием передовых технологий и качественных материалов, она демонстрирует прекрасное звучание, широкие виртуозные возможности, и прекрасно подходит для обучения и практики. С ее помощью музыкант может сформировать правильное представление о скрипичном звуке и отточить до совершенства навык исполнения академической и авангардной скрипичной музыки.

GEWA DIGITAL PIANO DP 300 G

Цифровое пианино, о котором крайне мало знают потенциальные покупатели. Обладает очень удачной механической клавиатурой, точно воссоздающей принципы и характер работы акустического аналога. Не вызывает нареканий и звучание этого инструмента, он хорошо подходит для городской квартиры с её лимитами громкости. Отличный выбор для тех, кто ищет качественное и недорогое домашнее цифровое пианино.

GEWA HEADPHONES HP ONE

Хорошие полупрофессиональные наушники для мониторинга и других работ со звуком. Помимо качественного звучания, обладают заметным удобным дизайном, учитывающим особенности работы и потребности специалиста в комфорте и безопасности. Хорошая альтернатива дорогим японским моделям.

Gewa Acoustic Gigbag Premium 20

Удобный, надёжный, мягкий кейс для акустической гитары — одно из самых лучших предложений не только этого бренда, но и глобального музыкального рынка, в плане соотношения стоимости и качества аксессуаров. Изготовлен из синтетической водоотталкивающей ткани, надёжно защищающей инструмент от воздействия влаги и перепадов температуры, стильный удобный, рассчитанный на транспортировку и хранение гитары кейс.

GEWA CELLO MAESTRO 1-VC3

Одна из лучших оркестровых виолончелей бюджетного класса, прекрасный инструмент для обучения, игры в ансамбле, ежедневных занятий дома, репетиций и так далее. Сочетает в себе великолепный классический европейский дизайн, традиционное звучание, удобно сбалансированную конструкцию и демократический прайс. По мнению экспертов интернет-магазина Muzline — это самое достойное предложение европейского рынка в своем сегменте.