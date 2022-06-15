Оператор Киевстар запустил тариф LOVE UA для абонентов подписки и клиентов тарифной линейки ВСЕ ВМЕСТЕ.

В новом предложении абонентам доступны 12 ГБ мобильного интернета и безлимитный доступ в множество популярных приложений, 1200 мин для звонков на все мобильные и городские номера по Украине (после их исчерпания будет действовать безлим в сети Киевстар). Клиенты, которые подключат тариф ВСЕ ВМЕСТЕ LOVE UA, получат в основном пакете услуг еще и Домашний Интернет.

Но главная особенность LOVE UA – большой выбор суперсил. Это дополнительные услуги, которые каждый клиент может подключить без доплат в соответствии со своими потребностями. Среди них:

5 ГБ мобильного интернета;

300 минут на все сети по Украине;

безлим на YouTube и другие видео-приложения;

50 минут для звонков за границу на номера 12 стран;

50 бонусов для связи в роуминге;

SIM для планшета или SIM для второго телефона.

Для абонентов подписки доступен еще и специальный пакет Киевстар ТВ, а для клиентов с тарифом ВСЕ ВМЕСТЕ LOVE UA – гигабитный Домашний интернет или статический IP-адрес.

Чтобы перейти на новый тарифный план, достаточно позвонить по номеру 477 и выбрать его в голосовом меню, в приложении для самообслуживания «Мой Киевстар» или посетить магазин оператора.

Ранее тариф LOVE UA также был запущен для контрактных и бизнес-клиентов.