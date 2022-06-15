Оператор Киевстар запустил тариф LOVE UA для абонентов подписки и клиентов тарифной линейки ВСЕ ВМЕСТЕ.
В новом предложении абонентам доступны 12 ГБ мобильного интернета и безлимитный доступ в множество популярных приложений, 1200 мин для звонков на все мобильные и городские номера по Украине (после их исчерпания будет действовать безлим в сети Киевстар). Клиенты, которые подключат тариф ВСЕ ВМЕСТЕ LOVE UA, получат в основном пакете услуг еще и Домашний Интернет.
Но главная особенность LOVE UA – большой выбор суперсил. Это дополнительные услуги, которые каждый клиент может подключить без доплат в соответствии со своими потребностями. Среди них:
- 5 ГБ мобильного интернета;
- 300 минут на все сети по Украине;
- безлим на YouTube и другие видео-приложения;
- 50 минут для звонков за границу на номера 12 стран;
- 50 бонусов для связи в роуминге;
- SIM для планшета или SIM для второго телефона.
Для абонентов подписки доступен еще и специальный пакет Киевстар ТВ, а для клиентов с тарифом ВСЕ ВМЕСТЕ LOVE UA – гигабитный Домашний интернет или статический IP-адрес.
Чтобы перейти на новый тарифный план, достаточно позвонить по номеру 477 и выбрать его в голосовом меню, в приложении для самообслуживания «Мой Киевстар» или посетить магазин оператора.
Ранее тариф LOVE UA также был запущен для контрактных и бизнес-клиентов.