Совет по телевидению и радиовещанию Чехии (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) выдал лицензию новому телеканалу, который будет осуществлять вещание на украинском языке.

Чешский регулятор проголосовал за выдачу телеканалу Oki-TV лицензии сроком на 12 лет. Она позволяет вести интернет-вещание на территории Чехии на украинском языке.

Согласно программной концепции телеканала, указанной в протоколе регулятора, он будет ориентирован на украинского зрителя, проживающего на территории Чехии.

Вместе с тем, лицензия позволяет Oki-TV вести онлайн-вещание через сайт okitv.eu в Словакии, Германии, Венгрии, Польше, Италии, Австрии, Франции и, собственно, в самой Украине. На момент написания новости сайт не работает, однако в регуляторном органе отмечают, что доменное имя уже зарегистрировано.

Oki-TV принадлежит DBM Media Group – медиагруппе, которая была зарегистрирована в Чехии в конце января текущего года.

Напомним, в апреле в сети эфирного цифрового вещания Чехии начал работу украинский канал «1+1».