Ученые представили оптический кабель, который может передавать в 50 раз больше данных, чем аналоги.

Оптический канал связи на основе кремния объединяет две технологии мультиплексирования для создания 40 оптических каналов передачи данных, которые могут одновременно перемещать данные.

Он может передавать около 400 ГБ данных в секунду — это примерно 100 тысяч фильмов. Такой канал связи улучшит работу приложений, требующих больших объемов данных, от потокового видео до высокопроизводительных транзакций на фондовом рынке.

Также новая технология может быть использована для создания более быстрых оптических компьютеров, которые смогут обеспечить высокий уровень вычислительной мощности, необходимый для искусственного интеллекта и машинного обучения.

Сейчас исследователи работают над дальнейшим усовершенствованием устройства, что позволит использовать эту технологию в центрах обработки данных.