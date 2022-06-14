Браузер Internet Explorer прекращает свою работу — до официального закрытия остался 1 день.

Microsoft официально объявил о закрытии браузера, который просуществовал почти три десятилетия. 15 июня Internet Explorer больше не будет доступен пользователям.

Браузер будет отключен во всех актуальных версиях Windows 10 для пользователей. В Windows 11 приложение IE 11 уже и так недоступно, а браузером по умолчанию для Windows 11 выступает Edge.

Сейчас Microsoft рекомендует как можно скорее перейти из Internet Explorer на Microsoft Edge и не дожидаться его отключения. В процессе перехода пользователи могут перенести в новый браузер сохраненные пароли, избранное и многое другое.

Edge, преемник IE, имеет встроенный «режим IE», обеспечивающий доступ к устаревшим сайтам и программам на основе Internet Explorer в Microsoft Edge. Эта функция будет поддерживаться как минимум до 2029 года, что даст разработчикам, до сих пор не перешедшим на новые технологии, целых восемь лет на модернизацию устаревших приложений.

Internet Explorer достиг пика своей популярности в 2003 году. Его падение началось лишь после того, как на рынок вышли новые браузеры. С Google Chrome, Safari и Mozilla Firefox конкуренция для Microsoft была тяжелой и компания ее проиграла. В 2014 году она решила выпустить новый веб-обозреватель, который работал на собственном двигателе и имел логотип, стилизованный под Internet Explorer. Но дела с ним шли не очень хорошо, и компания должна была серьезно доработать разработку. В 2018 году стало известно о намерении перенести Edge на двигатель Chromium от Google. Так появился именно тот Edge, который мы его знаем сегодня.

Источник: 24 Техно