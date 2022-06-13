Monobank и lifecell запустили сервис для переноса номера телефона с SIM на eSIM.

Как работает сервис

Теперь в мобильном приложении monobank можно не только приобрести eSIM от lifecell, но и перенести номер с физической SIM-карты на цифровую eSIM.

Заменяя SIM-карту на цифровую eSIM в приложении monobank, абонент также автоматически регистрирует в lifecell номер телефона на собственные паспортные данные для обеспечения максимальной защиты номера от мошенников.

Сервисом переноса номера на цифровую eSIM могут воспользоваться все клиенты monobank, устройства которых поддерживают функцию встроенной eSIM.

Как воспользоваться услугой

зайти в раздел «Еще» и выбрать «eSIM»:

нажать «Перенести номер в eSIM»;

предоставить lifecell доступ к персональным данным и подтвердить их правильность;

оплатить услугу переноса и активировать eSIM в соответствии с инструкциями на экране.

Стоимость услуги переноса номера на eSIM-карту составляет 150 грн, а весь процесс займет не более 2 минут.

Дополнительные возможности

После переноса номера на виртуальную eSIM от lifecell в monobank и ее активации, пользователь может непосредственно в приложении: