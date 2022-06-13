В Мариуполе при помощи коллаборантов планируют запустить телеканал «Новый Мариуполь».

Такую информацию опубликовал местный сайт 0629 со ссылкой на слова Андрея Киора – бывшего журналиста, возглавившего так называемый пресс-центр оккупационной администрации.

Киор сейчас ищет людей, которые могли бы помочь ему с запуском телеканала. По информации издания, предложение уже одобрил оператор и режиссер телеканала ТВ-7 Артем Дробот. Также на сторону оккупантов перешли режиссер монтажа Илья Оверчук, оператор «Сигма-ТВ» Виктор Зубенко и Николай Лисогор (человек, называющий себя журналистом, но во время оккупации Мариуполя в 2014-м он сотрудничал с боевиками и провозглашал себя «министром ЖКХ»).

Поддержала оккупантов и Ирина Притыкина — экс-сотрудница газет «Приазовский рабочий» и «Азовский машиностроитель». Также Притыкина была фрилансером на сайте 0629 и работала в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Еще один будущий сотрудник оккупантского телеканала — Алексей Лиманский. По словам журналиста Андрея Василенко, Лиманский «на протяжении последних 20 лет пытался стать корреспондентом мариупольских СМИ, но нигде надолго не задерживался из-за профессиональной непригодности».

Также издание 0629 выяснило, что газету «Приазовский рабочий» делает в Мариуполе редактор газеты «Донецк вечерний» Александр Дмитриевский. То есть, настоящий «Приазовский рабочий» работает онлайн с переадресацией на информационный канал телекомпании «Донбасс 24», а газету с аналогичным логотипом и названием в Мариуполе выпускают коллаборанты.

По данным журналистов, в городе также работают бывшие операторы телеканала «Футбол».