На взломанной онлайн-платформе ВГТРК призывали остановить войну в Украине

Онлайн-платформа ВГТРК подверглась кибератаке.

Платформу для онлайн-просмотра телеканалов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Смотрим» взломали хакеры. На заглушке сайта призывали остановить войну в Украине — обращение проиллюстрировали фотографиями разрушенных в Украине домов и пострадавших мирных жителей.

Также в браузере название вкладки с сайтом изменилось на «Славе Украине!». На данный момент сайт возобновил работу.

Ранее 12 июня, неизвестные хакеры атаковали российские телеканалы. На телеканале «Россия» безостановочно транслировали аналитику о том, как война в Украине ударила по материальному состоянию россиян, на «Первом канале» озвучивали данные о потерях личного состава армии РФ, а НТВ показывал ролик, в котором Россию называли «страной вдов», «страной нищей армии», «страной на краю пропасти» и «страной без будущего».

Источник: Новая Газета. Европа