Абоненты lifecell уже могут воспользоваться обновленным платежным приложением.

Возможности сервиса

С помощью Paycell можно удобно и безопасно совершать все самые распространенные финансовые операции в смартфоне.

Абоненты lifecell смогут в одном мобильном приложении оплачивать с минимальной комиссией более тысячи сервисов и услуг — в частности, переводить и выводить средства на банковскую карту, пополнять мобильный счет, оплачивать коммунальные услуги, интернет и ТВ, штрафы и кредиты.

Что нового

Также через мобильный платежный сервис Paycell теперь можно совершить благотворительные переводы в пользу ВСУ и БФ «Повернись живим».

В обновленном приложении Paycell повышены лимиты: разовая транзакция – до 4000 грн, а максимальная сумма переводов в месяц составляет 12 000 грн.

Кому доступен

Платежный сервис Paycell доступен абонентам lifecell, которые обслуживаются на индивидуальных тарифных планах на условиях предоплаты и контракта, и пользуются устройствами с операционной системой Android.

Главным преимуществом для зарегистрированных абонентов lifecell является возможность оплаты услуг через приложение с баланса мобильного счета.

Где скачать

Загрузить приложение Paycell можно из Google Play по ссылке. За первую транзакцию на сумму от 100 грн пользователям начисляется бонус – 5 ГБ мобильного интернета на 10 дней без дополнительной платы.

Ранее мы сообщали, что Monobank и lifecell запустили сервис для переноса номера телефона с SIM на eSIM.