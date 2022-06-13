Абоненты lifecell уже могут воспользоваться обновленным платежным приложением.
Возможности сервиса
С помощью Paycell можно удобно и безопасно совершать все самые распространенные финансовые операции в смартфоне.
Абоненты lifecell смогут в одном мобильном приложении оплачивать с минимальной комиссией более тысячи сервисов и услуг — в частности, переводить и выводить средства на банковскую карту, пополнять мобильный счет, оплачивать коммунальные услуги, интернет и ТВ, штрафы и кредиты.
Что нового
Также через мобильный платежный сервис Paycell теперь можно совершить благотворительные переводы в пользу ВСУ и БФ «Повернись живим».
В обновленном приложении Paycell повышены лимиты: разовая транзакция – до 4000 грн, а максимальная сумма переводов в месяц составляет 12 000 грн.
Кому доступен
Платежный сервис Paycell доступен абонентам lifecell, которые обслуживаются на индивидуальных тарифных планах на условиях предоплаты и контракта, и пользуются устройствами с операционной системой Android.
Главным преимуществом для зарегистрированных абонентов lifecell является возможность оплаты услуг через приложение с баланса мобильного счета.
Где скачать
Загрузить приложение Paycell можно из Google Play по ссылке. За первую транзакцию на сумму от 100 грн пользователям начисляется бонус – 5 ГБ мобильного интернета на 10 дней без дополнительной платы.
Ранее мы сообщали, что Monobank и lifecell запустили сервис для переноса номера телефона с SIM на eSIM.