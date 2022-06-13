Укртелеком возобновил предоставление интернет-услуг в важных социальных объектах пгт Бородянка.

Так, фиксированный интернет уже доступен в центральной районной больнице, центре первичной медико-санитарной помощи, аптеке, нескольких банках и ряде других важных для функционирования поселка объектов.

Телекоммуникационные услуги уже доступны в госучреждениях, в том числе местном центре занятости.

Также оператор обеспечил предоставление интернет-услуг десяткам бизнес-абонентов, которые возобновляют свою работу в Бородянке.

Напомним, что в конце мая Укртелеком на 100% восстановил сеть оптического интернета в Киевской области, покрывающую 35 тысяч домохозяйств.