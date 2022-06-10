Vodafone предоставляет 50% скидку на год для новых и один месяц бесплатно – для существующих бизнес-клиентов.

Скидка действует для новых клиентов компании, которые подключатся до 31 декабря 2022 года. Тарифы Vodafone Business с абонплатой от 63 грн./месяц предлагают безлимитные звонки на сеть Vodafone и пакет мобильного интернета. Чтобы заказать подключение к выбранному тарифу, нужно заполнить форму здесь.

Существующим бизнес-абонентам Vodafone также предлагает помощь: один месяц связи для сотрудников бесплатно и фиксированная стоимость услуг в год. Сэкономить на телеком-услугах и позаботиться о том, чтобы в этот сложный период сотрудники гарантированно оставались на связи в течение года, можно с помощью услуги «Год без абонплат». Для активации услуги следует оплатить 11 месяцев связи одним платежом. Заказать услугу можно через систему «Виртуальный менеджер», написав обращение на VIP ZAKAZ при подписанном соглашении или у персонального эксперта Vodafone, закрепленного за компанией.

Для сотрудников, которые временно выехали за рубеж, и продолжают работать удаленно — также можно использовать услугу «Доступный роуминг». Vodafone ежемесячно бесплатно насчитывает 10 ГБ интернета, 300 минут и 300 SMS для использования в 32 странах для пользователей бизнес-тарифов. Услуга активируется автоматически при уплаченном счете.