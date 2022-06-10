Телеком-оператор «Киевстар» начал использовать технологию мобильной передачи данных LTE 2300-TDD. На данный момент она используется в тестовом режиме.

Благодаря LTE 2300-TDD оператор планирует увеличить пиковую скорость передачи данных и развивать услуги связи в регионах, где дата-трафик стремительно растёт.

Во втором квартале 2022 года национальный телеком-регулятор НКЕК выделил трём мобильным операторам полосы радиочастот в диапазоне 2100 МГц для увеличения ёмкости действующих сетей 3G или улучшения покрытия сетей LTE/4G.

На период действия военного положения регулятор также выдал разрешение «Киевстару» на временное подключение радиооборудования в диапазоне 2300 МГц. Благодаря этому компания планирует увеличить емкость мобильной сети на приграничных территориях и в городах, в которые во время войны мигрировало большое количество жителей из других регионов страны. В частности, по аналитическим данным Киевстара, после 24 февраля более 4 млн абонентов переехали на Запад Украины.

Особенностью новой мобильной технологии является то, что приём и передача данных осуществляется на тех же частотах. Это позволяет оператору более эффективно управлять пропускной способностью сети. «Пиковая» скорость мобильной передачи данных по технологии LTE 2300-TDD при ширине полосы частот 40 МГц может достигать 600 Мбит/с в идеальных условиях.

Для клиентов использование новой мобильной технологии означает более качественные услуги мобильного интернета в местах высокой концентрации трафика, качественную трансляцию потокового видео, больше возможностей для осуществления финансовых операций в онлайн-режиме, быстрый запуск «дистанционных рабочих мест» и т.д.

Первые две из трёх базовых базовых станций, работающие по новой технологии, уже установлены в г. Тернополь. До конца текущего года оператор планирует установить около 100 таких базовых станций.

Развитие в Украине новых мобильных технологий стало возможным благодаря содействию государственных ведомств – это Национальный регулятор (НКЕК) и Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ), Министерство цифровой трансформации, Госспецсвязи. Также активную помощь в реализации этого проекта берут зарубежные поставщики оборудования радиосетей – компании Ericsson, Huawei, Nokia, ZTE.