Amazon Web Services помогла украинским министерствам и предприятиям перенести на безопасные серверы более 10 петабайтов данных.

Этому поспособствовал закон, принятый Верховной Радой незадолго до нападения РФ. Он позволил хранить «чувствительную» информацию не только на физически расположенных в Украине серверах.

Одной из первых на просьбу Украины помочь с миграцией данных откликнулась Amazon Web Services — информацию вывозили в специальных «чемоданах» AWS Snowball, прибывших в Украину на третий день полномасштабной войны.

С того моменты на облачные сервисы AWS уже перемещено информацию 27 украинских министерств, а также десятков образовательных учреждений и частных компаний. Также сейчас реализуется еще 61 миграция государственных данных из Украины и ожидается, что их будет еще больше, сообщается на сайте компании.