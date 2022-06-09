Оператор мобильной связи «Vodafone Украина» запустил бесплатный сервис поиска горючего поблизости. Услуга работает в тестовом режиме.

Как воспользоваться сервисом

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно отправить SMS на короткий номер 225. В зависимости от вида горючего, которое нужно найти, в тексте нужно указать цифру: 1 – газ; 2 – бензин; 3 – дизель.

Сервис найдет ближайшую заправку с нужным видом горючего и сообщит о наличии. Пользователю сервиса придет SMS «Выбранный вами вид горючего найден» и адрес АЗС.

Пользователям не нужно писать свой адрес, местонахождение определяется автоматически после согласия на получение такой информации при регистрации в сервисе.

Как отключить информирование

Если бак уже заполнен и информирование больше не нужно, его можно отключить, отправив SMS со словом «СТОП» на тот же номер. Иначе сервис и дальше будет оповещать о наличии горючего, но не более трех раз в сутки.

За раз можно заказать только один вид горючего. Если SMS было несколько — сервис отправит информацию в ответ на последний запрос.

Как работает система

Как отметили в Vodafone Украина, услуга использует данные по внешнему API от веб-разработчика из Кропивницкого Романа Багатого, создавшего телеграмм-бот PetrolAlertUA, информирующий о наличии топлива на АЗС.

Ранее мы сообщали, что абоненты Vodafone смогут воспользоваться «Доступным роумингом» еще в 5 странах.