Илон Маск получит полный доступ к базе данных Twitter, которая содержит детали о более чем 500 млн твитов, пишет The Washington Post.

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База также содержит информацию об устройствах и аккаунтах, имеющих доступ к платформе. Информацию могут предоставить ​​Маску уже на этой неделе.

«Этот шаг направлен на прекращение противостояния с миллиардером. Маск угрожал выйти из сделки на $44 млрд на покупку Twitter, если компания не предоставит доступ к данным, которые, по его словам, нужны для оценки количества фальшивых пользователей на платформе», – пишет издание.

По мнению юристов Маска, база данных важна для понимания количества спама и активности ботов на платформе. Эта цифра может повлиять на доход компании от рекламы.