МИД России «в порядке ответных мер» объявило о персональных санкциях против 61 гражданина США – бывших и нынешних топ-менеджеров крупных компаний и чиновников.

Под санкции попали, в частности, глава Минфина США Джанет Йеллен, министр энергетики Дженнифер Гренхольм, директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд и один из руководителей Netflix Рид Хастингс. Также в список попали топ-менеджеры компаний OneWeb, Delta Airlines, Universal Pictures, CBS, Moody’s, Nasdaq.

Теперь им запрещен въезд в Россию.

Напомним, что из-за российской агрессии против Украины оттуда ушли поставщики развлекательного контента Sony Pictures, Disney, Paramount, Universal Pictures и Warner Bros. и стриминговый сервис Netflix.