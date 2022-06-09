Из 19 магазинов Huawei в РФ — на данный момент закрыты 4.

Первая точка была закрыта в Москве 28 февраля. После чего перестали работать магазины в Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону.

По информации российских СМИ, основной причиной закрытия торговых точек Huawei является нехватка продукции на складе и низкий спрос на смартфоны.

Компания на запросы журналистов никак не отреагировала и официальный комментарий пока не предоставила.

Ранее стало известно, что Huawei перестала поставлять в РФ телекоммуникационное оборудование и отвечать на запросы о поставках. Также на сегодняшний день о прекращении поставок в РФ официально заявили Nokia и Ericsson. Минцифры РФ рекомендует участникам рынка поочередно подать иски к вендорам, которые «не выполнили обязательства по контрактам, чтобы те поняли серьезность ситуации».