Немецкая компания Beta Film приобрела права на сериал «Кофе с кардамоном» совместного производства Starlight Media и Solar Media Entertainment.

Международная премьера 10-серийной исторической драмы «Кофе с кардамоном» состоялась 7 июня в Хорватии во время NEM Dubrovnik.

«Кофе с кардамоном» – это история о запретной любви, события происходят во Львове XIX века. Съемки проходили в Украине, а главные роли исполнили Елена Лавренюк (Горная женщина: на войне) и Павел Делонг (Список Шиндлера).

Сценарий сериала создан на основе романа украинской писательницы Натальи Гурницкой «Мелодия кофе в тональности кардамона». Режиссер проекта – Ирина Громозда.

«Мы рады начать партнерство с компанией Beta Film, которая имеет мощный опыт и экспертизу в дистрибуции контента. Мы верим, что благодаря нашему сотрудничеству широкий круг зрителей во всем мире сможет, увидев эту увлекательную драму, глубже познакомиться с историей Украины, нашей неповторимой культурой, интересными героями и творческими командами, производящими на самом деле уникальный контент», — комментирует руководитель отдела международных продаж и копродукции Starlight Media Ася Батаева-Докаленко.

Beta Film – один из самых больших производителей фильмов, сериалов и документальных фильмов в мире. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене (Германия), также есть филиалы в США, Латинской Америке, Азии и Европе. Beta Film работает как с государственными, так и с частными вещателями. Каталог Beta Film насчитывает более 4000 наименований художественного, документального, многосерийного и телевизионного кино.